Nicolas Sarkozy est en prison, une première historique en France

Nicolas Sarkozy en prison : l'ancien président a été écroué et a déposé une demande de mise en liberté, annonce l'un de ses avocats





Photo d'archives : Sarkozy et Sambi

L'ex-chef de l'Etat français est arrivé à la prison de la Santé, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. L'ex-chef de l'Etat français est arrivé à la prison de la Santé, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007.





Ce qu'il faut savoir





C'est une première pour un ancien président sous la Ve République. Nicolas Sarkozy a été incarcéré, mardi 21 octobre, à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. L'ex-chef de l'Etat bénéficiera-t-il de dérogations ou de conditions de détention particulières eu égard à son statut ? Et combien de nuits l'ex-chef de l'Etat dormira-t-il dans sa cellule individuelle du quartier d'isolement ? Immédiatement après son incarcération, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté. Elle sera examinée "à peu près dans un mois", a affirmé mardi matin son conseil Christophe Ingrain. Suivez notre direct.





"La vérité triomphera", assure Nicolas Sarkozy. Sa famille avait appelé à un rassemblement de soutien, dans le 16e arrondissement de la capitale, près du domicile de l'ancien président. Ce dernier a salué la foule, avant d'arriver en voiture à l'établissement pénitentiaire vers 9h40. "La vérité triomphera" mais "le prix à payer aura été écrasant", a-t-il estimé dans un message publié sur X.





Des agents pénitentiaires ont bloqué la prison. Une cinquantaine de personnes se sont réunies, mardi matin, devant l'entrée de la prison de la Santé à Paris. Les agents pénitentiaires de l'Ufap-Unsa Justice dénoncent "une incarcération médiatique" alors que "la crise pénitentiaire est totale". Le syndicat entend "ramener la lumière sur la seule réalité qui compte : celle vécue, chaque jour, par les personnels pénitentiaires".





Reçu par Emmanuel Macron avant son incarcération. Nicolas Sarkozy a été convié par le président, vendredi, à l'Elysée. "J'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire dans le rôle qui est le mien. Mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs, dans ce contexte", s'est justifié lundi Emmanuel Macron. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a, lui, déclaré qu'il irait le "voir en prison" . Une promesse critiquée par les syndicats de magistrats, qui y voient une confusion des rôles de l'ami et du garde des Sceaux.



