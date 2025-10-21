Nadja Said Abdallah, issue d'une grande famille honorable, mérite notre respect et soutien moral. Le président doit condamner publiquement et sans équ

C'est un problème délicat et malheureusement répandu dans de nombreux contextes où les structures de pouvoir traditionnelles se sentent menacées par le progrès et la compétence des femmes. L'intégrité de fonctionnaires compétentes comme Madame Najda doit être protégée.





Le président de ce pays dispose de plusieurs leviers d'action pour adresser cette situation de manière ferme et durable.





Mesures de Protection et Sanctions Immédiates





Le président peut prendre des mesures rapides pour envoyer un signal fort et protéger les femmes visées.





Déclarations Publiques Fortes : Le président doit condamner publiquement et sans équivoque les attaques, les accusations infondées et la corruption. Il doit réaffirmer sa confiance dans la compétence des femmes nommées et souligner l'importance de l'égalité des chances.





Enquêtes Administratives et Judiciaires : Ordonner immédiatement une enquête indépendante sur les accusations de corruption, d'incompétence et de harcèlement moral visant les fonctionnaires masculins. Les allégations contre les femmes doivent également être examinées pour prouver leur fausseté et renforcer leur intégrité.





Suspension et Sanctions Sévères : Les fonctionnaires masculins identifiés comme étant incompétents, corrompus ou responsables de la diffusion de fausses rumeurs (notamment sur les réseaux sociaux) devraient être immédiatement suspendus de leurs fonctions. En cas de preuves, des sanctions administratives et pénales (licenciement, poursuites judiciaires pour diffamation/corruption) doivent être appliquées avec la plus grande rigueur.





Protection des Victimes : Mettre en place un soutien psychologique et juridique immédiat pour les femmes ciblées, en particulier Madame Nadjda, et garantir la sécurité de leur emploi et leur promotion.





Réformes Institutionnelles et Législatives





Pour un changement plus profond et structurel, des réformes sont essentielles.





Tolérance Zéro pour la Corruption et l'Incompétence : Mettre en œuvre une politique de transparence et des audits réguliers des administrations. Établir des critères de performance clairs et objectifs pour tous les postes, et faire appliquer les règles anti-corruption de manière impartiale.





Cadre Juridique Contre la Diffamation et le Cyberharcèlement : Renforcer la législation pour pénaliser sévèrement la diffamation, les fausses accusations à caractère sexuel et le cyberharcèlement, en particulier lorsqu'ils visent des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.





Établir des Procédures de Recrutement Transparentes : Assurer que les nominations aux postes élevés se fassent sur la base du mérite et de la compétence avérés, et non sur le favoritisme ou le genre. Cela rend les accusations de favoritisme sexuel plus difficiles à tenir.





Changement de Mentalité et Culturel





Comme vous l'avez souligné, le changement de mentalité est crucial.





Campagnes de Sensibilisation Nationales : Lancer des campagnes nationales de sensibilisation sur l'égalité des sexes, le respect des femmes dans la vie publique et l'importance de la compétence pour le développement du pays. Mettre en avant des figures féminines de réussite.





Éducation et Rôle des Leaders Religieux : Mobiliser les leaders religieux et communautaires, en tant qu'autorités morales dans un pays islamique, pour qu'ils prêchent le respect de l'honneur des femmes et condamnent les pratiques de harcèlement et de diffamation basées sur le genre, soulignant que l'Islam valorise l'éducation et la contribution des femmes.





Mentorat et Réseaux de Femmes : Encourager la création de réseaux de femmes professionnelles au sein de la fonction publique pour se soutenir mutuellement et briser l'isolement face aux attaques.





En agissant avec rapidité, fermeté et cohérence sur les plans légal, administratif et culturel, le président peut non seulement protéger ces femmes mais aussi signaler une nouvelle ère de bonne gouvernance et de respect aux Comores.





Souhaiteriez-vous que je développe davantage une stratégie particulière (par exemple, les réformes anti-corruption ou la législation contre le cyberharcèlement) ?





Dans un esprit de solidarité, nos trois filles se tiennent à vos côtés Mme Nadjda.





Said Hilali & Thoueybat Said Omar