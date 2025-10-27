Migrants pris en charge à Mitsamiouli : ce que l'on sait

27 octobre 2025

Migrants pris en charge à Mitsamiouli : ce que l'on sait. Ils ont quitté d'abord leurs lieux à cause de la sale guerre qui oppose le M23 et l'armée de

Le saviez vous ? Le chiffre du jour des migrants débarqués par fossoyeurs congolais à Mitsamiouli ce Lundi:

  • 75 personnes : des hommes et des femmes
  • 16 enfants âgés de 2 à 5 ans
  • 05 malades
  • Tous congolais de la ville de Goma, nord Kivu
  • traversée en mer a été de 5 jours
Ils ont quitté d'abord leurs lieux à cause de la sale guerre qui oppose le M23 et l'armée de la République démocratique du Congo il y a des années pour une destination bien négociée se rendre à "Mayotte" Comores.

Fayssoile Moussa

