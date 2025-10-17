Message de Belou, Directeur de Cabinet du Président Azali chargé de la Défense. La montée en puissance de l’Armée Nationale de Développement repose su



J’ai eu l’honneur d’assister à la cérémonie de clôture de la formation sur la gestion démocratique des foules, organisée au Groupement de Gendarmerie de Ngazidja. J’ai eu l’honneur d’assister à la cérémonie de clôture de la formation sur la gestion démocratique des foules, organisée au Groupement de Gendarmerie de Ngazidja.





Conduite par des instructeurs français et comoriens, cette formation marque une étape importante dans le renforcement des capacités de nos forces de sécurité.





Elle illustre une volonté partagée : conjuguer efficacité opérationnelle et respect des droits fondamentaux dans le cadre du maintien de l’ordre. Je tiens à saluer la qualité du partenariat avec la France, qui ne cesse de se consolider, notamment à travers la coopération sécuritaire.





À ce titre, je félicite le nouvel ambassadeur pour sa prise de fonctions et pour son engagement dans le renforcement des liens entre nos deux pays.





Je souhaite également la bienvenue à l’attaché de sécurité intérieure, dont la présence témoigne de cette dynamique de collaboration durable.





La montée en puissance de l’Armée Nationale de Développement repose sur des fondements solides : formation continue, discipline et engagement au service de la sécurité et de la paix.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense