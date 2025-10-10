Mayotte : un appel à la conscience africaine et à la solidarité régionale. Dans un moment de haute portée symbolique, le Président Azali a rappelé la

ANALYSE POLITIQUE du 24ᵉ Sommet du COMESA







Le 24ᵉ Sommet du COMESA, tenu à Nairobi le 9 octobre 2025, s’inscrit dans la continuité des grandes rencontres africaines qui façonnent la gouvernance continentale du XXIᵉ siècle. Ce sommet a marqué une nouvelle étape dans la quête d’une Afrique intégrée, souveraine et technologiquement émancipée, sous l’impulsion de dirigeants porteurs d’une vision stratégique claire. Le 24ᵉ Sommet du COMESA, tenu à Nairobi le 9 octobre 2025, s’inscrit dans la continuité des grandes rencontres africaines qui façonnent la gouvernance continentale du XXIᵉ siècle. Ce sommet a marqué une nouvelle étape dans la quête d’une Afrique intégrée, souveraine et technologiquement émancipée, sous l’impulsion de dirigeants porteurs d’une vision stratégique claire.





I. Une Afrique en mutation numérique : de la vision à l’action





Sous la présidence du Dr William Ruto, nouveau président de l’Autorité du COMESA, l’Afrique orientale et australe s’engage dans une phase de consolidation de son intégration économique et numérique. Le passage de témoin avec le Président Évariste Ndayishimiye témoigne d’une continuité dans le leadership régional, fondée sur la transformation et la coopération.





Au cœur de cette dynamique, l’intervention du Président Azali Assoumani, Chef de l’État comorien, a une résonance particulière. Fort de son expérience diplomatique en tant que Président de l’Union africaine (2023–2024), Président en exercice de la Commission de l’océan Indien (COI) et artisan de l’entrée de l’Afrique dans le G21, le Président Azali s’est imposé comme l’un des architectes du renouveau géopolitique du continent.





Son allocution à Nairobi a été marquée par trois piliers essentiels : la souveraineté, la transformation numérique et la solidarité africaine.





Les initiatives nationales qu’il a exposées , extension de la 4G, lancement de la 5G, inclusion financière, éducation numérique et soutien aux start-ups , traduisent une volonté ferme : faire des Comores un modèle d’innovation numérique au service du développement humain.





Au-delà des infrastructures, le Président Azali a présenté une vision globale : placer le numérique au cœur du projet de souveraineté africaine, dans la continuité de ses engagements continentaux et internationaux.





II. Le numérique comme pilier de souveraineté et de stabilité régionale





En homme d’État visionnaire, le Président Azali a rappelé que la paix et la stabilité sont les conditions sine qua non du progrès numérique. Son message a pris une dimension stratégique lorsqu’il a évoqué la cybersécurité comme instrument de défense et de souveraineté.





Cette approche reflète une compréhension lucide des enjeux du monde contemporain : la guerre numérique est déjà une réalité. Pour les États africains, le défi est désormais d’assurer une connectivité sécurisée, fiable et souveraine, afin de préserver leurs données, leurs institutions et leurs économies.





Cette orientation fait écho à la diplomatie proactive qu’a incarnée Azali Assoumani à la tête de l’Union africaine, lorsqu’il plaidait pour une architecture de sécurité numérique panafricaine, intégrant la paix, la gouvernance et le développement durable.





III. Mayotte : un appel à la conscience africaine et à la solidarité régionale





Dans un moment de haute portée symbolique, le Président Azali a rappelé la position constante des Comores sur la question de Mayotte, qu’il qualifie à juste titre de “combat pour l’intégrité nationale et la souveraineté africaine”.





En appelant les pays du continent à rester solidaires, il a replacé la question mahoraise dans le cadre plus large de la décolonisation inachevée de l’Afrique. Ce plaidoyer, porté avec constance sur les tribunes de l’Union africaine et de la COI, réaffirme que la souveraineté ne se divise pas : qu’elle soit territoriale, numérique ou économique, elle reste le fondement de la dignité des peuples.





Azali Assoumani, par cette prise de parole, rappelle que la souveraineté est une valeur cardinale du panafricanisme contemporain , une lutte commune que l’Afrique doit poursuivre avec cohérence et détermination.





IV. Une diplomatie équilibrée et proactive : vers un partenariat gagnant-gagnant





Dans la continuité de son engagement au G21 , forum désormais élargi où l’Afrique dispose enfin d’une voix collective , le Président Azali a souligné l’importance de partenariats équitables et respectueux des priorités africaines.





Il a appelé à un dialogue renouvelé entre le COMESA et l’Union européenne, fondé sur le principe du “gagnant-gagnant”, tout en prônant la diversification des alliances vers l’Asie, le Golfe et le monde indien.





La rencontre bilatérale avec le Président William Ruto illustre cette diplomatie pragmatique. Ensemble, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération comoro-kényane autour de projets concrets : innovation technologique, formation professionnelle, énergie propre et sécurité numérique.





Cette approche reflète la ligne diplomatique défendue par Azali Assoumani à l’Union africaine : “une Afrique partenaire du monde, mais dépendante de personne.”





V. Oui le leadership comorien au service du renouveau africain





Le 24ᵉ Sommet du COMESA aura confirmé le rôle de plus en plus central du Président Azali Assoumani dans la diplomatie africaine contemporaine. Son triple mandat, ancien Président de l’Union africaine, Président en exercice de la COI, et acteur clé du G21, témoigne d’un leadership tourné vers la cohérence, la stabilité et l’avenir.





Son allocution à Nairobi dépasse le cadre comorien : elle incarne la voix d’une Afrique lucide sur ses défis, confiante en ses capacités, et déterminée à maîtriser son destin numérique et politique. Le message du Président Azali Assoumani “Faire du numérique un outil de souveraineté, de solidarité et de développement partagé”, résonne comme une feuille de route pour les nations africaines du XXIᵉ siècle.





Les Comores, sous son impulsion, se positionnent aujourd’hui comme un trait d’union entre les îles et le continent, entre la tradition et la modernité, entre l’Afrique et le monde.

Une position que le RDDC salue et soutient, car elle incarne pleinement notre vision :

Rassemblement, de la Diaspora pour le Développement des Comores et pour l’Afrique.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 9 octobre 2025