Mandza, ville pilote de la CRC !

Ce vendredi 31 octobre 2025 marque une date symbolique dans l’histoire politique récente de notre pays. La ville de Mandza-Mboudé, située au cœur du Nord de la Grande Comore, devient officiellement la ville pilote du parti CRC, un choix stratégique et porteur d’espérance. Ce vendredi 31 octobre 2025 marque une date symbolique dans l’histoire politique récente de notre pays. La ville de Mandza-Mboudé, située au cœur du Nord de la Grande Comore, devient officiellement la ville pilote du parti CRC, un choix stratégique et porteur d’espérance.





Sous la conduite éclairée de Nour El Fath Azali, Secrétaire général adjoint du CRC et Secrétaire général du Gouvernement, les ténors du parti se sont réunis pour un rassemblement de haut niveau visant à dresser un constat lucide et participatif des travaux politiques passés, tout en ouvrant la voie vers de nouvelles perspectives d’action et de gouvernance.





I. Le choix de Mandza : un symbole du Renouveau et de la fidélité politique





Choisir Mandza Mboudé n’est pas un hasard. Ce bastion du Renouveau représente à la fois la mémoire politique du CRC et le laboratoire de son avenir. C’est dans cette ville que les valeurs de loyauté, d’unité et de travail collectif ont toujours su s’imposer dans la pratique politique.





En érigeant Mandza en ville pilote, le CRC montre sa volonté de reconnecter avec la base, de consolider ses fondations militantes et de réaffirmer l’esprit du Renouveau prôné par Nour El Fath Azali, un homme d’action et de vision dont la démarche concilie la rigueur administrative et la proximité populaire.





Ce rassemblement s’inscrit dans une logique de bilan critique et constructif : il ne s’agit pas de contempler les acquis, mais d’analyser, d’ajuster et de projeter le parti vers un horizon commun, celui de l’émergence des Comores à l’horizon 2030.





II. Le constat politique : une étape nécessaire vers la réorientation stratégique





Les interventions des responsables du CRC, des cadres locaux et des militants de base ont permis de dresser un diagnostic collectif des activités passées.





Ce constat révèle plusieurs points essentiels :

Une structuration interne solide, mais nécessitant un renforcement de la coordination entre les différentes cellules politiques régionales ;

Une adhésion populaire constante, bien que le parti doive intensifier ses actions de terrain pour accompagner la jeunesse et les femmes dans les initiatives citoyennes ;

Une vision nationale cohérente, incarnée par la ligne politique du Président Azali Assoumani, mais qui doit désormais être mieux relayée au niveau local par des projets concrets et mesurables.





Ainsi, le CRC, sous l’impulsion de Nour El Fath Azali, entend faire de Mandza un centre pilote d’expérimentation politique et sociale, un modèle d’organisation et de cohésion que les autres régions pourront suivre.





III. Les perspectives du Renouveau : vers une émergence maîtrisée et inclusive





Le concept du Renouveau, cher à Nour El Fath Azali, n’est pas un simple slogan : il s’agit d’une philosophie d’action.





Le Renouveau, c’est la capacité à réinventer les méthodes politiques, à mobiliser les énergies nouvelles et à soutenir les dynamiques locales autour d’un projet national partagé. Dans cette optique, Mandza devient le laboratoire de la nouvelle gouvernance politique, un espace où se croisent expérimentation, responsabilisation et innovation sociale.





Ce projet s’inscrit dans la vision du Président Azali Assoumani, qui place l’émergence des Comores à l’horizon 2030 au cœur de son programme. Pour y parvenir, il faut un ancrage local fort, une synergie entre les institutions et les acteurs politiques, et une mobilisation populaire consciente et disciplinée.





IV. Mandza, tremplin pour l’avenir du CRC et des Comores





En choisissant Mandza comme ville pilote, le CRC ouvre une nouvelle étape de son histoire politique. Ce choix traduit une conviction : l’avenir du parti , et celui du pays , se construit à partir des territoires vivants, des villages engagés, et des citoyens acteurs du changement.

Cette initiative illustre la maturité politique du CRC, sa capacité à se réinventer et à s’adapter aux nouveaux défis du développement et de la gouvernance.

Sous le leadership de Nour El Fath Azali, le CRC démontre qu’il reste le parti de la stabilité, du réalisme et du progrès, fidèle à la vision du Chef de l’État, le Président Azali Assoumani.





OUI, Mandza, miroir d’un avenir collectif





Le rassemblement de Mandza ne se limite pas à une simple rencontre partisane. Il s’agit d’un acte fondateur, d’un engagement renouvelé envers le peuple comorien.

Mandza devient le miroir du CRC, un espace où se forgent les stratégies de demain, où se construisent les passerelles entre la politique et le développement, entre la parole et l’action.

À travers cette initiative, le CRC confirme son rôle moteur dans la consolidation de l’unité nationale, la promotion du Renouveau et la préparation d’une émergence comorienne durable et inclusive à l’horizon 2030.





Mot personnel





En tant que Président du RDDC, militant actif du CRC et natif de la ville de Mandza-Mboudé, je suis profondément fier de cette qualification de notre ville comme ville pilote du CRC.

C’est une reconnaissance du travail collectif de nos militants, de la foi en nos valeurs et de la vision partagée du Renouveau que nous incarnons.

Mandza devient aujourd’hui un symbole vivant de l’espoir, du progrès et de la continuité politique au service des Comores.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Militant actif du CRC

Natif de Mandza Mboudé