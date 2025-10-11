Mahya, 14 ans, BAC D avec mention, jugée trop jeune pour bénéficier d'une bourse La semaine dernière, j’ai eu l’honneur d’accueillir Mah...

La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'accueillir Mahya, la plus jeune bachelière de l'Union des Comores. Âgée de seulement 14 ans, elle vient d'obtenir son baccalauréat (série D) avec mention, témoignant d'un parcours scolaire exceptionnel et d'un esprit d'une rare précocité.





Originaire de l’île d’Anjouan, Mahya est également membre de ma famille. Elle séjournait brièvement à Moroni avant de rejoindre l’Afrique de l’Ouest, où elle entamera ses études supérieures aux côtés de son frère – lui aussi doté d’un parcours académique remarquable.





Ce que représente Mahya dépasse de loin sa réussite personnelle : elle incarne le génie comorien dans ce qu’il a de plus prometteur. Dans d'autres pays, de jeunes talents comme elle bénéficieraient d’un encadrement dédié, de bourses d'excellence, de programmes accélérés et de toutes les conditions favorisant l’épanouissement des prodiges.





Chez nous, malheureusement, la réponse institutionnelle a été de lui signifier qu’elle était « trop jeune » pour prétendre à une bourse d’études. Un paradoxe regrettable, à l’image des défis structurels auxquels nos jeunes espoirs se heurtent encore.





Heureusement, grâce à l’engagement et à la solidarité des amis de son père, feu Oustadh Miftah (de Mutsamudu, Anjouan), les ressources nécessaires ont été mobilisées pour lui permettre de poursuivre son chemin à l’international.





Je suis convaincu que Mahya attirera rapidement l’attention de grandes institutions, et qu’un pays visionnaire saura l’accueillir et l’accompagner à la hauteur de son potentiel.





Mahya, tu représentes une fierté pour toute une nation. Nous te souhaitons un avenir à la mesure de ton talent, fait d’opportunités, de reconnaissance et de grandes réalisations.





Bonne chance à toi, et que ton parcours inspire toute une génération.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni