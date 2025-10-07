Madagascar : un général de l’armée de terre nommé premier ministre

Madagascar : un général de l’armée de terre nommé premier ministre pour tenter d’apaiser la rue


Alors que la contestation enfle à Madagascar, la nomination d’un général peu connu à la tête du gouvernement suscite interrogations et espoirs dans une capitale sous tension.

Le président malgache, Andry Rajoelina, a nommé, lundi 6 octobre, un militaire premier ministre pour tenter d’éteindre une crise politique qui dure, notamment dans la rue où ses forces de sécurité ont dispersé encore plus d’un millier de manifestants à Antananarivo, causant au moins un blessé.

Une semaine après le renvoi de son gouvernement pour tenter de calmer la contestation ayant embrasé cette île particulièrement pauvre de l’océan Indien, le chef de l’Etat a désigné comme premier ministre un général de l’armée de terre largement méconnu du grand public, Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo.

Le choix de cet homme, ex-manageur général de la fédération malgache de basket, mais surtout directeur de cabinet de son prédécesseur il y a quelques années, suffira-t-il à faire cesser le bruit des grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes à Antananarivo ?

Leurs détonations ont encore résonné, lundi, face à deux cortèges de centaines de personnes dans une capitale malgache toujours autant militarisée, au douzième jour du mouvement de protestation qui a plongé le pays dans une crise politique aiguë. LeMonde avec AFP

