Madagascar : le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français

Madagascar : le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français. Le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion.

Crise à Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français [Info RFI]


Madagascar : le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français
Photo d'archives

Le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français le 12 octobre 2025, est en mesure de confirmer RFI, après un accord avec le président Emmanuel Macron. Les autorités françaises indiquent qu’elles n’interviennent en aucune manière dans la crise malgache. 

Ce pays est secoué depuis le 25 septembre par des manifestations réprimées contre les coupures d’eau et d’électricité qui se sont muées en contestation contre le pouvoir et des appels à la démission du chef de l’État, notamment. Plus d’informations à suivre. RFI

