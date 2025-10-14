Madagascar : "Le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale est nul et sans effet juridique". De plus, le Président de la République ne se tr
OCEAN INDIEN, SITUATION POLITIQUE A MADAGASCAR: Déclaration sur l’invalidité du décret n°2025-1051
Le décret n°2025-1051 portant dissolution de l’Assemblée nationale est nul et sans effet juridique.
Conformément à l’article 60 de la Constitution, une telle décision ne peut être prise qu’après consultation du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.
Or, le Sénat n’ayant plus de président en fonction, cette consultation était impossible, rendant la procédure inconstitutionnelle.
De plus, le Président de la République ne se trouvait pas sur le territoire national au moment de la date indiquée sur le décret. Selon l’article 45 de la Constitution, le Chef de l’État exerce ses fonctions sur le territoire de la République ; tout acte signé en dehors du pays est dépourvu de validité.
Enfin, l’absence du cachet officiel de la Présidence, de numéro d’enregistrement et de publication au Journal Officiel viole les exigences de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 sur la forme des actes administratifs.
En conséquence, le décret n°2025-1051 ne possède aucune valeur légale.
Il constitue un acte irrégulier et inopposable, contraire aux principes constitutionnels de la République de Madagascar.
