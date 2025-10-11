Madagascar : La déclaration très attendue du premier ministre Ruphin Zafisambo. Le chef du gouvernement a mis en garde contre une « crise prolongée ».

Le Premier ministre Ruphin Zafisambo a lancé un « appel au calme et à la réconciliation nationale » dans son discours prononcé ce soir.







Il a affirmé que « le gouvernement légitime reste en place » et s'est dit prêt à dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, y compris les jeunes, les syndicats et les militaires. Le chef du gouvernement a mis en garde contre une « crise prolongée » que Madagascar « ne pourrait pas supporter », estimant qu'elle fragiliserait les institutions et mettrait en péril la « fihavanana ».





Il a également appelé les forces de défense et de sécurité à la sagesse et à la fraternité, rejetant toute forme d’affrontement armé. Des démarches sont en cours, selon lui, pour initier un processus de réconciliation nationale avec le FFKM et les forces vives du pays. De son côté, la Présidence de la République a précisé, dans un communiqué, que le Chef de l’État se trouve toujours sur le territoire national et continue de diriger les affaires du pays conjointement avec le Premier ministre.





Texte : Midi Madagasikara