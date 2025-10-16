Soutien au principe d’une seule Chine : « Taïwan pour la Chine, Mayotte pour les Comores »

Rencontre entre le Président AZALI Assoumani et l’Ambassadeur de Chine, S.E.M. Huang Zheng Ce jour, Son Excellence le Président AZALI Assoum...

Rencontre entre le Président AZALI Assoumani et l’Ambassadeur de Chine, S.E.M. Huang Zheng







Ce jour, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a accordé une audience à Son Excellence Monsieur Huang Zheng, Ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l’Union des Comores. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Ce jour, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a accordé une audience à Son Excellence Monsieur Huang Zheng, Ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l’Union des Comores. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.





Les échanges ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment le développement des relations bilatérales, l’état d’avancement des projets stratégiques en cours, ainsi que les perspectives d’une coopération encore plus dynamique et durable.





Le Président AZALI Assoumani a salué l’engagement exemplaire de l’Ambassadeur Huang Zheng depuis sa prise de fonction : sa proximité avec les institutions comoriennes, sa présence active sur le terrain, et sa contribution constante à l’approfondissement des relations sino-comoriennes.





Les deux parties ont réaffirmé leur attachement commun aux principes du multilatéralisme, au respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale. L’Union des Comores a réitéré son soutien indéfectible au principe d’une seule Chine, affirmant clairement : « Taïwan pour la Chine, Mayotte pour les Comores. »





Le prochain Sommet Chine-Pays Arabes, prévu en 2026 en Chine a été aussi discuté. Dans la perspective de la célébration du 50eme anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Comores, une visite de Son Excellence le Président Azali Assoumani à Pékin a été évoquée.





Le Chef de l’État s’est également informé de l’état d’avancement de plusieurs projets structurants concernant les infrastructures des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027:





le gymnase omnisport de Mitsoudjé et la piscine olympique.





L'’Ambassadeur a invité le Président Azali à assister au spectacle culturel chinois prévu en novembre, dans le cadre du dialogue culturel entre les peuples. Beit-salam