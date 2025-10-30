L'Union des Comores adresse ses félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection

L'Union des Comores adresse ses félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection. Elle salue également le climat de paix, de calme et de sérénité.

L'Union des Comores adresse ses félicitations au Président Alassane Ouattara pour sa réélection à la magistrature suprême de la République de Côte d'Ivoire.

Communiqué :

Elle salue également le climat de paix, de calme et de sérénité qui a marqué le déroulement du scrutin présidentiel.

L'Union des Comores rend hommage à la maturité démocratique du peuple ivoirien et réaffirme les liens d'amitié fraternelle et de coopération qui unissent nos deux nations.

Beit-salam le 29 octobre 2025

