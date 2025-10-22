Lettre ouverte au gouvernement Comorien : Pour un retour réfléchi des anciens horaires dans l'administration publique. Car il est des réformes qui , t

Moroni le 21 octobre 2025





Monsieur le président

Monsieur le ministre de la fonction publique







Permettez qu'un simple citoyen, animé d'un profond attachement à la chose publique, et au bien commun, s'adresse à vous avec le respect dû à vos hautes fonctions, mais aussi avec la liberté de la raison.





Car il est des réformes qui , tout en portant une intention louable, méritent d'être réévaluées à la lumière de leurs effets concrets sur la société qu'elles prétendent servir.





Le récent réaménagement des horaires de travail dans l'administration, en est un exemple éloquent.





Présentée comme une mesure d'efficacité, cette réforme a pourtant produit dans la réalité quotidienne, un déséquilibre familial, social et économique , qui interroge en permanence.





L'ancien horaire connu, s'accordait d'avantage aux réalités des gens des îles que nous sommes.





Un climat chaud, une économie fragile, des infrastructures limitées et une organisation familiale solidaire.





Il permettait aux agents publics de regagner leurs domiciles avant les grandes chaleurs, de participer à la vie éducative, et d'échapper à la paralysie routière qui , désormais s'abat sur Moroni à 17 h.





Au delà des désagréments pratiques, met un décalage entre la conception administrative et la réalité humaine.





Les parents peinent à concilier travail et éducation des enfants.

Les femmes, souvent premières garantes de l'équilibre familial, subissent une charge accrue.





Et dans un pays, où les crèches sont presque inexistantes, certains lieux de travail se transforment en garderies improvisées, au détriment du calme et de la concentration nécessaires au service public.





À ces difficultés sociales, s'ajoute une dimension économique et énergétique non négligeable.





La reprise du travail à 13h , en pleine chaleur, entraîne une utilisation massive de ventilateurs et climatiseurs , augmentant de manière significative l'électricité et par ricochet, les charges financières de l'Etat.





Loin d'alléger la dépense publique, cette mesure là renforce , tout en fragilisant un système énergétique déjà sous tension.





Enfin, la productivité que l'on espérait voir croître, semble au contraire s'emousser





Un travailleur, affamé, stressé, épuisé ne saurait offrir un rendement supérieur.





Le bien être humain n'est pas un luxe accessoire , il est la condition première de toute efficacité durable.





C'est pourquoi, en toute humilié, mais avec une conviction profonde, j'en appelle à un retour raisonné et concerté aux anciens horaires.





Il ne s'agit nullement d'un refus de changement, mais d'un appel au réalisme, dun retour entre modernité et adaptation au contexte national.





En retablissant des horaires plus harmonieux, le gouvernement enverrait un signal fort : celui d'un État à lécoute de son peuple.





Conscient que le progrès véritable ne réside pas dans l'imitation , mais dans la compréhension lucide de ses réalités.





Je vous prie Monsieur le président , Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération et de mon profond respect.





Daoud Halifa, Mkazi