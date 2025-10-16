Les Oulémas veulent la préservation de l'heure normale de la Prière du Vendredi. Déclaration des prédicateurs et prêcheurs comoriens concernant la déc

Déclaration : Les Oulémas veulent la préservation de l'heure normale de la Prière du Vendredi







Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux





Déclaration des prédicateurs et prêcheurs comoriens concernant la décision du gouvernement de modifier les horaires de la prière du vendredi





Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et que la prière et la paix soient sur le plus noble des envoyés d’Allah, notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.





Ainsi, les prédicateurs et prêcheurs comoriens ont pris connaissance de l’arrêté du ministre de la Justice et des Affaires Islamiques n° (074) en date du 20/09/2025, et plus particulièrement de son article 2, stipulant que l’horaire de la prière du vendredi sera fixé à 13h00, au lieu de l’horaire habituel qui se tenait immédiatement après l’appel à la prière, soit aux environs de 12h30.





Nous rappelons que les prédicateurs et prêcheurs comoriens avaient lancé un appel au gouvernement, dans une précédente déclaration, en émettant une proposition pratique visant à commencer spécifiquement la journée de travail du vendredi de 7h30 du matin, pour qu’elle prenne fin à 11h30, afin de permettre aux fidèles d’accomplir la prière du vendredi dans son horaire habituel, tel que pratiqué depuis des générations. Cependant, le gouvernement n’a pas pris en considération cette proposition et a insisté pour maintenir sa décision, malgré le rejet de cette décision par la majorité du peuple comorien.





Référence religieuse :





Après avoir consulté les textes du Coran, de la Sunna et les grands ouvrages de tafsîr et de jurisprudence, nous affirmons que l’initiative de d’exercer la prière du vendredi dès son première heure est la règle originelle et prioritaire, conformément à la parole d’Allah le Très-Haut qui a dit: « Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l’évocation d’Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez ! » [Sourate Al-Jumu‘a : aya 9].





Ce verset explicite ordonne aux croyants de délaisser toute considération mondaine pour se tourner directement vers la prière du vendredi. Il est attesté que le Prophète (Paix et salut soient sur Lui) exerçait la prière du vendredi au début de son temps, comme le rapporte le hadith : « Hâtez-vous de prier avant que la chaleur ne s’intensifie ».





De même, les ouvrages d’histoire et de tafsîr relatent que le gouverneur de Koufa, Al-Walîd Ibn ‘Uqba, avait retardé la prière du vendredi. Le noble compagnon ‘Abdallah Ibn Mas‘ûd (qu’Allah l’agrée) prit alors l’initiative d’accomplir la prière et de prononcer le sermon sans attendre l’imam. Lorsque Al-Walîd arriva, il lui dit : « J’ai détesté que tu accumules un péché et que nous en accumulions un autre » (voir : Al-Musannaf d’Ibn Abî Shayba 2/104, At-Tabaqât Al-Kubrâ d’Ibn Sa‘d 3/83).





Cet incident met en lumière une règle juridique essentielle : la prière du vendredi doit être accomplie en son premier temps et il n’est pas permis de la retarder pour des considérations politiques ou administratives.





Nos recommandations :

Soucieuse de l’intérêt général et désireuse de préserver la valeur de la prière du vendredi telle que transmise par nos ancêtres, le groupe des prédicateurs et prêcheurs comoriens recommande ce qui suit :





1. Nous appelons le gouvernement à revoir et à annuler cette décision afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays. La volonté du peuple constitue en effet le garant premier de cette stabilité. Les exemples de nos prédécesseurs parmi les gouverneurs musulmans qui revinrent sur leurs décisions en réponse à la volonté de la communauté en sont la meilleure illustration.





2. Nous appelons les notables et responsables des villes et villages à soutenir les prédicateurs et prêcheurs dans leurs efforts visant à convaincre le gouvernement de revenir sur cette décision et de ne pas porter atteinte à l’horaire habituel de la prière du vendredi.





Nous invoquons Allah, le Très-Haut, afin qu’Il accorde à chacun la réussite dans ce qui Lui est agréable et qu’Il protège notre pays de tout mal. Il est certes le Maître et le Tout-Puissant.





Fait à Moroni, le 29/09/2025

Publié par : Le groupe des prédicateurs et prêcheurs comoriens