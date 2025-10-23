Le président sans priorité : quand le pouvoir oublie l’essentiel. Mais il a préféré autre chose : le népotisme, la dilapidation des deniers publics et

Je n'ai rien contre l'homme qu'est Azali Assoumani. Ce que je déplore, c'est sa gouvernance désordonnée, déconnectée des priorités et de l'intérêt général des Comoriens





Depuis 2016, il aurait pu inscrire son mandat dans une logique simple et efficace :

D’abord résoudre la crise de l’eau et de l’électricité.

Ensuite réhabiliter les routes, renforcer l’éducation et la santé.

Puis poursuivre des réformes structurelles durables.





Mais il a préféré autre chose : le népotisme , la dilapidation des deniers publics et la répression. Il a gouverné entouré de proches et d’amis, multipliant les voyages coûteux et inutiles, nommant des personnes sans compétence ni éthique, uniquement motivées par leurs avantages personnels.





Aujourd’hui, pendant que le pays sombre dans l’obscurité, le régime se vante de “bons résultats financiers” dans le secteur de l’électricité. Une contradiction flagrante qui illustre à quel point l’État a perdu le sens du service public : servir le peuple, et non s’enrichir à ses dépens.





Les Comoriens ne demandent pas un miracle. Ils demandent simplement une gouvernance centrée sur les priorités, la justice sociale et le développement humain.





Après tant d’années de promesses non tenues, le constat est clair : le président Azali a échoué. Et quand un dirigeant échoue durablement, il doit partir, par respect pour son peuple et pour l’avenir de son pays.



