Le peuple Comorien ne demande pas des héros de Facebook, mais des bâtisseurs de confiance.

L'opposition Comorienne face à elle-même entre illusion et

traverse une crise profonde, une crise de crédibilité, d'unité et de méthode. L'opposition Comorienne traverse une crise profonde, une crise de crédibilité, d'unité et de méthode.





À force de confondre agitation virtuelle et engagement réel, elle semble avoir perdu de vue l'essentiel : le peuple.





Sur les réseaux sociaux, les posts, les vidéos et les directs se multiplient. Les mots fusent, les dénonciations s'enchaînent, les slogans s'inventent. Mais sur le terrain rien. Pas de contact avec les citoyens, à part quelques rares apparitions.





Pas de travail d'écoute, pas de contact, pas de présence concrète dans les villages et les quartiers.





Le peuple, pourtant victime de l'eau qui manque, de l'électricité absente, des écoles et, des hôpitaux délabrés , reste spectateur d'un théâtre politique où personne ne vient lui tendre la main. La révolution ne se fait pas en ligne, elle naît d'un vécu quotidien, des frustrations accumulées, mais aussi de l'espoir qu'on parvient à rallumer.





Pour cela, il faut une stratégique, une organisation et surtout une proximité réelle avec ceux qu'on prétend défendre. Ceux qui ont organisé les événements du 17 et 18 janvier 2024 et dont vous avez renié, sont les exemples.





Or l'opposition Comorienne donne seulement le spectacle inverse. Les divisions internes, les insultes mutuelles, les soupçons, les calomnies , prennent le pas sur débat, on s'épuise dans des querelles d'ego, on s'accuse, on se déchire...





Cette fragmentation ne fait que renforcer le pouvoir en place qui, n'a même pas d'effort à faire pour décredibiliser ses adversaire, ils le font eux-mêmes. Comment une opposition peut-elle inspirer confiance, si elle ne montre pas l'exemple d'unité, de rigueur et de sérieux.





Comme mobiliser un peuple quand on s'affiche en permanence la discorde ? Être une opposition, ce n'est pas seulement critiquer, mais proposer, c'est bâtir une alternative politique, une stratégie et une discipline.





Une opposition forte ne se limite pas à dénoncer les échecs du pouvoir , elle s'impose par la qualité de ses idées par sa capacité à rassembler et par son enracinement dans la réalité du pays .





Le peuple Comorien ne demande pas des héros de Facebook, mais des bâtisseurs de confiance.





Il veut voir des femmes et des hommes qui connaissent ses souffrances, qui parlent de son eau, de son électricité, de l'avenir de ses enfants, pas des querelles d'alliances et des discussions sans fins .





Le jour où l'opposition Comorienne comprendra que sa mission n'est pas de se battre entre elle, mais de bâtir pour le peuple, alors peut-être que la dynamique du changement deviendra possible.





Mais, pour l'instant, elle reste prisonnière d'une illusion, celle de croire qu'une révolution peut se faire sans peuple.



