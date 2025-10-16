Le Directeur Exécutif du Fonds des créances douteuses reçu en audience par Azali. Nommé par un décret en date du 19 septembre 2025, il était important



Le Directeur Exécutif du Fonds des créances douteuses, irrécouvrables et des dettes toxiques de la SNPSF, Maître Mohamed Ahamada Baco, a été reçu en audience par Son Excellence le Président AZALI Assoumani.





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges habituels entre le Chef de l’État et les directeurs généraux.





Nommé par un décret en date du 19 septembre 2025, il était important pour le nouveau Directeur de rencontrer le Chef de l’État afin de lui exposer la politique qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre des opérations de recouvrement, d’une part, et de lui présenter, d’autre part, un état des lieux de la nouvelle structure qu’il dirige.





Le Chef de l’État a rappelé la nécessité de travailler avec méthode, rigueur et organisation, tout en faisant preuve de responsabilité, afin de mener à bien les missions qui incombent à cette institution. Beit-salam