La Police Nationale rend un dernier hommage à l’inspecteur Chamsoudine Soule

La Police Nationale rend un dernier hommage à l’inspecteur Chamsoudine Soule

Ce jeudi matin, la Police Nationale a rendu un dernier hommage à notre collègue inspecteur " Chamsoudine Soule " , lors de son enterrement dans sa ville natale, Mitsamihuli Mdjini.

La cérémonie s’est tenue en présence du Directeur Général de la Police Nationale, M. Nassif Kaissane, entouré de plusieurs collègues, proches et membres de la communauté.

L’inspecteur Chamsoudine Soule a servi la Nation avec loyauté, professionnalisme et engagement. La Police Nationale adresse encore une fois ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui l’ont connu.

Que la terre lui soit légère INCHA ALLAH.

Police Nationale

