Hôpital - EL Maarouf : Lentement et surement. Le président Imam Azali Assoumani Boinaheri conjugue intelligence, stratégie et expérience dans ce mond

Une Vision pour la république !


Partant de loin et surtout dans une trajectoire sinusoidale, son excellence le Président Imam Azali Assoumani Boinaheri est conscient du chemin à parcourir pour les Comores émergents.

Le schéma du visionnaire et sa stratégie politico-économique et diplomatique à l'ombre de la machine diplomatique de nôtre pays donnent au peuple comorien une clarté pour voir en grand et dans une perspective d'avenir pour le développement de notre pays.

Le président Imam Azali Assoumani Boinaheri conjugue intelligence, stratégie et expérience dans ce monde moderne où le repli sur soi fait l'option stratégique de grandes puissances pour ne voir qu'à eux et de mieux préserver leurs intérêts.

Ce qui est remarquablement, la machine diplomatique comorienne est en marche, la communauté internationale crédite le schéma des Comores émergents, valide et finance partout nos projets du développement, félicite nôtre pays et nous accompagne dans cette démarche de grandeur pour une endurance vers l'émergence.

Lentement et surement, dans une telle démarche, les avis sont naturellement et démocratiquement partagés. Les uns sont dans la traditionnelle immobilisme et les autres dans l'analyse de la conjoncture et de paramètres, exploitent les données économiques et élaborent des indicateurs pour que le jargon économique soit en adéquation à la conjoncture politico-économique internationale pour en tirer profit.

Peuple comorien, l'histoire nous enseigne davantage, nous regrettons tous de ne pas soutenir à l'unanimité l'action et l'idéologie du père de la révolution Comorienne, le feu- président Ali Soilihi Mtsachioi.

Aujourd'hui, nous avons, son excellence le président Imam Azali Assoumani avec une vision, de projets de développement et une stratégie pour la grandeur et le développement de nôtre chère Nation.

Salama Yatru Ndejema

Abdou Mohamed Abdou

