Gen Z : À chaque jeunesse sa ligne rouge. À chaque peuple ses héros. Les nombreux fans qui étaient présents au palais de justice de Moroni le samedi 2

J'écris ces lignes de Ngazidja aux Comores, plus précisément de Mkazi, ville rendue célèbre récemment par son ode au riz :"Ntsoholé Baraka".





Depuis un an, les étudiants serbes réclament un système judiciaire indépendant et des institutions transparentes. À la mi-août de cette année, le gouvernement indonésien a violemment réprimé des manifestations de jeunes qui exigeaient davantage de justice sociale.





Le 9 septembre 2025, le premier ministre du Népal est contraint à la démission par des jeunes excédés par la corruption et le népotisme.





Au Maroc , la jeunesse défile depuis fin septembre, mobilisée par le slogan "Moins de stades, plus d'hôpitaux et plus d'écoles".





Au Pérou, des manifestations de la Gen Z contre la corruption et le crime organisé ont conduit à la destitution de la présidente Dina Boluarte le 10 octobre 2025.





Plus près de nous, des manifestants de jeunes révoltés par les coupures à répétition d'électricité et d'eau et d'une manière générale par la mauvaise gouvernance ont contraint à la fuite le président Rajoelina le 12 octobre, ouvrant la voie à la destitution de l'ex DJ d'Antananarivo par l' Assemblée nationale malgache et la prise du pouvoir par le colonel Michaël Randrianirina le 14 octobre.





Comme nous le constatons, les jeunes de ce monde n'ont pas les mêmes motivations. "Eza mula mula tsinde za munu munu", dirait un sage comorien.





Que le président rwandais Paul Kagamé essaie par exemple d'interdire un orchestre musical dans les territoires occupés par son armée à l'est du Congo et il verrait les 113 millions de Congolais, armés de leurs guitares et de leur saxophones, marcher jusqu'à Kigali , libérant au passage Bukavu et Goma. Mais tant qu'il se contente de balkaniser le Congo et de piller ses richesses, il pourra dormir sur ses 2 oreilles.





Malgré la distance, nous sommes plus proches culturellement des Congolais que des Malgaches. Nous sommes un peuple de fêtards. La jeunesse comorienne était en ébullition pour les quelques jours de détention du jeune rappeur Titi le Fourbe alors que le Docteur Achmet , ancien de doyen de la faculté des sciences de l' université des Comores , a passé de très longs mois derrière les barreaux dans l'indifférence générale.





À chaque peuple ses héros. Les nombreux fans qui étaient présents au palais de justice de Moroni le samedi 27 septembre lors de sa libération auraient pu le porter en triomphe jusqu'à Beit Salam . Les gardes se seraient mis à chanter et à danser et leur auraient ouvert les portes du Palais. Mince, ils n'y avaient pas pensé ! Le canal de Mozambique aurait eu droit à un joli spectacle : le DJ Rajoelina à Antananarivo et le rappeur Titi le Fourbe à Moroni.





Notre rappeur a raté son heure. Alors qu'est-ce qui peut faire vaciller le pouvoir du colonel Azali ? Que le riz vienne à disparaitre complètement des rayons des magasins et les 10000 habitants de Mkazi, jeunes et moins jeunes y compris ma tante de 80 ans, toutes tendances politiques confondues, prendraient la tête de la contestation et marcheraient jusqu'à Beit Salam au son de :"Nake pvapvo ntsohole baraka. Nayihome hâta hale ye ntsohole. Ntsohole baraka." Et m'installeraient Calife à la place du Calife.





Abdourahamane Cheikh Ali