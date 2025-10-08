France : criblé de balles, le jeune Mahorais découvert à Nandy « s’est vidé de son sang ». L’autopsie réalisée durant le week-end a parlé. Le jeune h

Seine-et-Marne : l’homme tué par balles en forêt de Rougeau est mort d’une hémorragie







Les tirs par balles dont le jeune homme a été victime lui ont sectionné une artère fémorale. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Par ailleurs, un autre jeune homme a reçu une balle dans un pied à Savigny-le-Temple, dimanche.





L’autopsie réalisée durant le week-end a parlé. Le jeune homme découvert sans vie, vendredi en fin de matinée, dans la forêt de Rougeau, à Nandy (Seine-et-Marne), près de Savigny-le-Temple, est décédé d’une importante hémorragie. « Il a reçu des tirs au niveau des jambes. Une des balles qui l’ont touché a sectionné une artère fémorale », indiquait lundi après-midi, Jean-Michel Bourlès, le procureur de la République de Melun.





Une enquête a immédiatement été ouverte pour homicide volontaire. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ). Les enquêteurs s’étaient rendus sur place vendredi, jusqu’en milieu d’après-midi, bloquant le passage aux promeneurs et autres organisateurs du Trail du four à chaux, épreuve de course à pied qui devait avoir lieu ce week-end dans la forêt de Rougeau.





Aucune interpellation n’a eu lieu depuis la découverte du cadavre. « Les investigations se poursuivent », confirmait le magistrat. La victime a toutefois été identifiée. Mais, à part qu’il s’agit d’« un jeune homme originaire de Seine-et-Marne », le procureur de la République de Melun ne souhaitait pas en dire davantage à son sujet. Ni même son âge. Et ce, peut-être en raison d’une probable minorité.





Les enquêteurs n’ont par ailleurs retrouvé aucun témoin des faits, notamment au niveau des plus proches habitations qui auraient pu entendre les coups de feu. Il faut dire que le lieu de la découverte du corps de la victime se situe en pleine forêt, loin des regards.





Par Sébastien Blondé - LeParisien