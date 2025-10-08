Deux nouvelles infrastructures sanitaires d’envergure inaugurées à Anjouan

Deux nouvelles infrastructures sanitaires d’envergure inaugurées à Anjouan. Dans son discours inaugural, Son Excellence le Président Azali Assoumani a

Inauguration du Pôle Mère-Enfant de Ouani et du Centre de Dialyse de Hombo le Mardi 7 octobre 2025


Deux nouvelles infrastructures sanitaires d’envergure inaugurées à Anjouan

Deux nouvelles infrastructures sanitaires d’envergure ont été inaugurées ce mardi sur l’île d’Anjouan :

  • Le Pôle Mère-Enfant Sheikha Fatima bint Mubarak à Ouani
  • Le Centre de Dialyse Sheikha Fatima à Hombo.
Ces réalisations concrètes témoignent du renforcement de la coopération entre l’Union des Comores et les Émirats Arabes Unis, et constituent une avancée majeure pour le système de santé comorien.

 Un engagement fort pour la santé maternelle, infantile et spécialisée


Dans son discours inaugural, Son Excellence le Président Azali Assoumani a salué la portée stratégique de ces projets :

« Ces infrastructures ne sont pas de simples édifices ; elles incarnent notre volonté d'améliorer durablement la santé de notre population. »

Le Pôle Mère-Enfant de Ouani est doté de :
  • 20 lits d’hospitalisation
  • Unités de soins intensifs
  • Salles d’accouchement, de gynécologie et de stérilisation
  • Équipements modernes pour la néonatalogie et la prise en charge des prématurés

Ce centre jouera un rôle déterminant dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et dans l’amélioration des soins pour les femmes et les enfants.

 Une réponse adaptée à l’insuffisance rénale


Le Centre de Dialyse de Hombo, quant à lui, comprend :
  • 8 unités ultramodernes de dialyse
  • Une unité dédiée au traitement de l’eau, garantissant des soins sûrs et efficaces

« Ce centre offrira une prise en charge digne et de proximité aux patients souffrant d’insuffisance rénale, leur évitant de quitter leur famille pour se soigner. »

 Vers une autonomie médicale renforcée


Une annonce majeure a également marqué cette journée : d’ici deux mois, les structures sanitaires nationales seront capables de poser localement des fistules artérioveineuses, un acte jusqu’ici réalisé à l’étranger.
Une avancée qui :

  • Réduira les évacuations sanitaires
  • Allégera les coûts de santé
  • Renforcera l’autonomie médicale du pays

 Un symbole de solidarité entre les Comores et les Émirats Arabes Unis


Ces projets sont le fruit du soutien précieux des Émirats Arabes Unis, sous l’impulsion de Son Altesse Sheikha Fatima bint Mubarak, « Mère de la Nation », et en présence de Son Excellence Dr Maitha Salem Al Shamsi, Ministre d’État des Émirats.

« Lorsque la coopération et l’amitié guident nos actions, nous construisons ensemble un avenir meilleur pour nos peuples. »

 Une vision cohérente avec le Plan Comores Émergent


L’inauguration de ces deux centres s’inscrit pleinement dans la dynamique du Plan Comores Émergent, visant à garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité, modernes et accessibles, sur l’ensemble du territoire. Beit-salam

