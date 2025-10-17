Deux héros de la Gen Z invités à l'investiture du président de la Refondation de Madagascar

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 17 octobre 2025 2025-10-17T10:45:00+02:00 Modifier ce post

Deux héros de la Gen Z invités à l'investiture du président de la Refondation de Madagascar. Alors que la destitution du président Andry Rajoelina est

Deux héros de la Gen Z invités à l'investiture du président de la Refondation de Madagascar

Le colonel Michael Randrianirina est investi jeudi 17 octobre 2025 dans son rôle de président de la Refondation de la République de Madagascar. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de manifestations de la jeunesse, la GenZ, ralliée par des militaires qui ont finalement pris le pouvoir mardi 14 octobre. 

Alors que la destitution du président Andry Rajoelina est une victoire importante pour les membres de la Gen Z, ils ne comptent pas se taire avant que leurs demandes – eau, électricité, meilleur logement pour les étudiants – ne soient satisfaites. Rfi

«Il leur a fallu 18 jours d’intenses mobilisations et de forte détermination pour pousser le président Andry Rajoelina à la sortie. Acteurs de leur propre destin. Ils marquent l’Histoire, ils vont la façonner. Ils construisent leur avenir.

Ce matin du 17 octobre, ils sont conviés à prendre part à l’audience solennelle tenue par la HCC relative à la prestation de serment du nouveau Chef de l’Etat. Une page nouvelle s’ouvre grâce à eux en grande partie.» Damed Kamardine

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières