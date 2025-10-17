Deux héros de la Gen Z invités à l'investiture du président de la Refondation de Madagascar. Alors que la destitution du président Andry Rajoelina est



Le colonel Michael Randrianirina est investi jeudi 17 octobre 2025 dans son rôle de président de la Refondation de la République de Madagascar. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de manifestations de la jeunesse, la GenZ, ralliée par des militaires qui ont finalement pris le pouvoir mardi 14 octobre. Le colonel Michael Randrianirina est investi jeudi 17 octobre 2025 dans son rôle de président de la Refondation de la République de Madagascar. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de manifestations de la jeunesse, la GenZ, ralliée par des militaires qui ont finalement pris le pouvoir mardi 14 octobre.





Alors que la destitution du président Andry Rajoelina est une victoire importante pour les membres de la Gen Z, ils ne comptent pas se taire avant que leurs demandes – eau, électricité, meilleur logement pour les étudiants – ne soient satisfaites. Rfi





«Il leur a fallu 18 jours d’intenses mobilisations et de forte détermination pour pousser le président Andry Rajoelina à la sortie. Acteurs de leur propre destin. Ils marquent l’Histoire, ils vont la façonner. Ils construisent leur avenir.





Ce matin du 17 octobre, ils sont conviés à prendre part à l’audience solennelle tenue par la HCC relative à la prestation de serment du nouveau Chef de l’Etat. Une page nouvelle s’ouvre grâce à eux en grande partie.» Damed Kamardine