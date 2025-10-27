Des migrants aux Comores : urgence sur l'opérationnalisation du Centre National pour l'Action de l'Etat en Mer our une meilleure coordination de l’act

Des migrants aux Comores : urgence sur l'opérationnalisation du Centre National pour l'Action de l'Etat en Mer pour une meilleure coordination de l'action de l'État en mer







En l’espace de 4 jours, les côtes comoriennes, notamment celles de l’île de Ngazidja, sont le théâtre de plusieurs arrivées de migrants. D’abord, un groupe présenté comme originaire du Congo a échoué sur la plage de Malé, avant qu’un second groupe, composé de 75 personnes dont 16 enfants âgés de 2 à 5 ans, ne soit découvert sur la plage de Mitsamihouli, ce lundi 27 octobre. En l’espace de 4 jours, les côtes comoriennes, notamment celles de l’île de Ngazidja, sont le théâtre de plusieurs arrivées de migrants. D’abord, un groupe présenté comme originaire du Congo a échoué sur la plage de Malé, avant qu’un second groupe, composé de 75 personnes dont 16 enfants âgés de 2 à 5 ans, ne soit découvert sur la plage de Mitsamihouli, ce lundi 27 octobre.





Ces arrivées successives illustrent une recrudescence préoccupante des migrations clandestines par voie maritime dans notre pays. Ce phénomène appelle à une réaction urgente et concertée de nos autorités afin d’assurer à la fois la souveraineté nationale, la sécurité maritime, et le respect des engagements humanitaires internationaux.





Conformément aux conventions internationales auxquelles les Comores sont parties, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM, 1982), la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS, 1974), et la Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR, 1979), l’État a l’obligation de prévenir les migrations irrégulières, tout en assurant la protection et le secours des personnes en détresse en mer, sans distinction d’origine ou de statut.





Cependant, cette situation met également en lumière les multiples dangers auxquels ces traversées exposent les migrants et notre pays :





des menaces sécuritaires, avec la possible infiltration de réseaux criminels ou de trafics transnationaux exploitant la vulnérabilité des migrants ;

ou des impacts sanitaires, en raison des conditions de voyage inhumaines et du manque de prise en charge à l’arrivée ;





Face à ces défis, il devient urgent de renforcer la surveillance maritime en rendant opérationnel le Centre National pour l'Action de l'Etat en Mer dont relèvent les compétences sur la coordination de la sûreté maritime de nos espaces maritimes.





Bien qu'une harmonisation des textes législatives et réglementaires en la matière est nécessaire (amalgame de compétences entre le code de la marine marchande, la loi portant création de l'ANAM, le décret portant création de la Garde côte et celui portant création le CNAEM), l'opérationnalisation du CNAEM reste tout de même urgent.





Saïd Ali Hamidou