Dénigrement de l’opposition comorienne basée à l'extérieur : la nouvelle arme du régime Azali. Une armée d’influenceurs, payés ou manipulés, tente de.

La machine de propagande d'Azali et de ses soutiens politiques tourne à plein régime. Chaque jour, elle cherche à faire taire l'opposition comorienne, surtout celle qui vit à l'extérieur, et à bâillonner toute voix libre qui ose dénoncer les souffrances du peuple comorien.





Une armée d’influenceurs, payés ou manipulés, tente de convaincre que le bon opposant serait celui qui investit, aide sa famille, mais reste silencieux face à l’injustice, la corruption et le vol des deniers publics.





Selon eux, dénoncer les abus, c’est trahir.

Mais nous disons NON !





Aider nos familles, c’est bien. Les défendre face à un système qui les écrase, c’est encore mieux. Et quand nous appelons à nous lever, à manifester contre les injustices, on nous accuse de vouloir envoyer les enfants des autres se faire massacrer pendant que nous serions assis derrière nos écrans. (Hari si ma opposant ya canapé)





Quelle hypocrisie ! Quelle manipulation !

Nous devons ouvrir les yeux.





Ce ne sont pas les opposants qui ruinent le pays, qui emprisonnent arbitrairement, qui volent les ressources du peuple ou qui piétinent la Constitution. C’est ce régime, et sa clique de propagandistes, qui détruisent jour après jour notre nation. Le peuple comorien ne doit pas se tromper d’ennemi.





Le vrai combat, c’est celui contre l’injustice, la corruption et la peur.

Et ce combat, nous devons le mener ensemble, sans reculer, sans nous taire.





Youssouf Djoumoi