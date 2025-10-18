Communiqué du RIDJA contre la répression aux Comores

COMMUNIQUÉ DU RIDJA-PACTEF CONTRE LA RÉPRESSION AUX COMORES La diffusion à la télévision nationale d’images d’une prétendue formation à la g...

COMMUNIQUÉ DU RIDJA-PACTEF CONTRE LA RÉPRESSION AUX COMORES







La diffusion à la télévision nationale d’images d’une prétendue formation à la gestion démocratique des foules n’a qu’un seul objectif : intimider le peuple, semer la peur et dissuader toute expression citoyenne, dans un contexte où les événements de Madagascar ont ravivé l’espoir d’un changement dans notre région et aux Comores en particulier. La diffusion à la télévision nationale d’images d’une prétendue formation à la gestion démocratique des foules n’a qu’un seul objectif : intimider le peuple, semer la peur et dissuader toute expression citoyenne, dans un contexte où les événements de Madagascar ont ravivé l’espoir d’un changement dans notre région et aux Comores en particulier.





Le RIDJA-PACTEF condamne fermement cette politique de terreur et réaffirme son engagement aux côtés du peuple comorien pour la liberté, la dignité et la démocratie.





Nous appelons la gendarmerie et l’armée comorienne à respecter les aspirations populaires et à ne jamais tenter, à l’avenir, d’utiliser la force contre leurs propres frères et sœurs.





Dans l’histoire des peuples, toutes les dictatures ont eu une fin, tôt ou tard. Celle du colonel Azali ne fera pas exception.





Saïd Larifou