Bateau échoué au port de Moroni : Le DG de la SCP ignore l’ordre du ministre des Transports

Le DG de la SCP ignore l’ordre du ministre des Transports de dégager le bateau échoué au port de Moroni







Un bras de fer s'installe entre le ministère des Transports et la direction générale de la Société Comorienne des Ports (SCP). Malgré une instruction ferme du ministre des Transports ordonnant le dégagement immédiat du bateau échoué au port de Moroni, le directeur général de la SCP n'a, jusqu'à présent, pris aucune mesure concrète.





Selon des sources proches du ministère, cette situation entrave sérieusement les activités portuaires et met en danger la sécurité maritime dans la zone. Le bateau, échoué depuis plusieurs jours, bloque une partie du quai et gêne la circulation des autres navires.





Face à cette inaction, le ministre des Transports aurait adressé une note officielle exigeant une intervention rapide, rappelant que la gestion du port relève de la responsabilité directe de la SCP. Cependant, le DG aurait choisi d’ignorer la directive, invoquant des contraintes techniques et financières.





Pour plusieurs observateurs, cette attitude traduit un manque de coordination entre le ministère et la direction de la société d’État. « Il est incompréhensible qu’une instruction ministérielle ne soit pas respectée, surtout dans un dossier aussi urgent », estime un cadre du secteur maritime.





L’affaire relance le débat sur la gouvernance et le fonctionnement interne de la SCP, déjà critiquée pour son manque de transparence et la lenteur de ses décisions. Pendant ce temps, le bateau reste échoué, symbole visible d’un désordre administratif qui pénalise le fonctionnement normal du port de Moroni.





Ben Omar