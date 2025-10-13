Azali : "Je félicite le Président Donald Trump pour son rôle déterminant, ainsi que l’ensemble des pays impliqués dans la négociation pour leur engag"



En mon nom et au nom du peuple comorien, je salue l’accord historique de cessez-le-feu. Après deux années de conflit dévastateur, cet engagement constitue une avancée majeure vers la paix. En mon nom et au nom du peuple comorien, je salue l’accord historique de cessez-le-feu. Après deux années de conflit dévastateur, cet engagement constitue une avancée majeure vers la paix.





Je félicite le Président Donald Trump pour son rôle déterminant, ainsi que l’ensemble des pays impliqués dans la négociation pour leur engagement constant en faveur d’une solution durable.





J’ai bon espoir que ce cessez-le-feu sera respecté strictement et durablement par toutes les parties. Il est crucial de permettre l’entrée immédiate de l’aide humanitaire sous l’égide des Nations Unies et d’assurer la libération sans délai de tous les otages et prisonniers.





Le peuple comorien se tient solidaire de toutes les initiatives sincères visant à instaurer une paix juste et durable, fondée sur la sécurité, la dignité et la stabilité pour tous.





Azali Assoumani