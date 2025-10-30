Attention, arnaque en vue : quand la solidarité cache une sombre histoire. Jeune Malgache, toi qui t’informes, t’engages et te mobilises sur les résea

Jeune Malgache, toi qui t’informes, t’engages et te mobilises sur les réseaux sociaux, cet article est pour toi.





À l’ère où l’information circule à la vitesse de la lumière, il est crucial de redoubler de vigilance, surtout lorsque la compassion est instrumentalisée.





Me Saïd Larifou, un ancien avocat franco-comorien radié du barreau, fait actuellement les gros titres. Il se trouve actuellement à Madagascar et lance des appels aux dons pour les victimes des récents événements. Mais derrière cette façade de bienfaiteur, une sombre réalité est en train de se révéler. Il s’agit d’une « opération de charme sous haute surveillance ».





En effet, Profitant de la détresse des populations touchées par de récents malheurs, Me Saïd Larifou a initié une campagne de collecte de fonds. Son objectif ? Se refaire une image de sauveur, et ce, de manière très calculée. Son timing n’est pas anodin : il coïncide avec la multiplication des témoignages de ses présumées victimes, qui dénoncent ses agissements sur la page Facebook de Comoresactualité.





Dans un monde où les informations circulent à toute vitesse, il est primordial de faire vos propres recherches avant de vous engager. Une simple recherche en ligne peut révéler son passé et les éventuels scandales dans lesquels elle est impliqué.





Il a été condamné en 2019 à La Réunion pour des faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Des victimes, comme en témoigne une vidéo YouTube de 2019 ( Vidéo ), l'accusent d'avoir arnaqué de grosses sommes d'argent.





Certains militants comoriens se réclamant de "Daula ya haki", un mouvement pour l'état de droit, ont été impliqués aux côtés de M'madi Chaechoi (dit Djibril), qui a escroqué plusieurs centaines de milliers d'euros à des Comoriens en leur promettant un voyage à La Mecque. Malgré cette controverse, certains de ces militants continuent d'afficher leur soutien à Me Larifou.





Votre génération est une force motrice de l'innovation et du changement à Madagascar. Ne laissez pas des individus malveillants exploiter votre dynamisme. En restant vigilants et en vous informant, vous pouvez protéger non seulement vous-mêmes, mais aussi l'ensemble de la communauté malgache contre les escroqueries transfrontalières. La vigilance est le meilleur rempart contre les individus sans scrupules.





En tant que membre de la communauté comorienne résidant à Madagascar, je me vois dans l’obligation d’alerter publiquement sur la présence de cet individu sur le territoire malgache. Son comportement suscite de vives préoccupations et pourrait compromettre la réputation et la situation de l’ensemble de notre communauté auprès des autorités et de la population malgache.







Dr MOHAMED EL MAHAD Ibrahim Abdou

Chimiste et enseignant