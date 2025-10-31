Affaire Larifou : "Derrière ces accusations, il y a souvent des intérêts politiques, des rivalités, des jalousies". Combien de familles modestes a-t-i



Qui est clean dans ce monde? Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre un homme, mais de rétablir la vérité sur une carrière, une vocation et un engagement profond : celui de Maître Saïd Larifou, avocat, militant, citoyen et serviteur du peuple comorien. Il est un etre humain qui a aussi des derapages sur certaines choses. Mais, depuis le début de sa carrière, Maître Saïd Larifou a choisi la voie la plus noble et la plus exigeante : celle du droit au service des plus faibles.





Dans un contexte souvent difficile, où la corruption, la pauvreté et l’injustice menacent la cohésion sociale, il a fait le choix courageux de défendre les sans-voix, d’accompagner les victimes et de plaider pour l’égalité de tous devant la loi.





Son engagement ne s’est pas limité aux prétoires. En tant qu’acteur politique et citoyen, il a porté haut les valeurs de justice, transparence et patriotisme, au risque de sa propre sécurité. Ce n’est pas le parcours d’un homme qui cherche à tromper, mais celui d’un homme qui cherche à réparer. Il est l’avocat du peuple comorien sans exiger de rémunération équivalente à son travail. Combien de familles modestes a-t-il soutenues dans leurs démarches juridiques ? Il a souvent préféré la justice sociale au profit personnel.





Son cabinet n’a jamais été un lieu d’enrichissement illégitime, mais un espace de conseil, d’écoute et d’accompagnement. Le peuple comorien le connaît : il l’a vu sur le terrain, à l’écoute, parlant la langue du cœur et non celle de la manipulation. Il est malheureusement courant que ceux qui dérangent par leur franchise, leur intégrité ou leur influence soient accusés à tort.





Derrière ces accusations, il y a souvent des intérêts politiques, des rivalités, des jalousies. L’histoire de nos nations est pleine de ces figures qu’on a voulu salir avant qu’on reconnaisse leur valeur. Maître Larifou en fait partie. Son combat, parfois mal compris, est celui de la vérité et de la justice sociale.

Et c’est pour cela qu’il dérange.





Mais quiconque regarde son parcours avec honnêteté verra non un imposteur, mais un bâtisseur de confiance et de justice.





Ahmed Abdou NASSUF, citoyen comorien