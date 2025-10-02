Affaire Bachar : La justice vient de rendre son verdict

Affaire Bachar : La justice vient de rendre son verdict. Le parquet de Moroni a confirmé la condamnation à 7 mois de prison avec sursis pour l'ancien.

La justice vient de rendre son verdict final sur l'affaire Bachar. Nourdine Mparti alias Bachar a été condamné à 5 ans de prison ferme et 1 million d'amende. 

Le parquet de Moroni a confirmé la condamnation à 7 mois de prison avec sursis pour l'ancien Conseiller Diplomatique du président Azali Assoumani, M. Hamada Madi Boléro.

L'ancien ministre de l'Energie Ali Ibouroi déjà incarcéré à la prison de Moroni, Hamidou Mhoma alias Graphica, Abdouloihab Ali Azir et Adil Saïd Hamadi, un proche du ministre des finances, ont été relaxés.

