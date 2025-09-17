Vers une pénurie de ciment ?

Vers une pénurie de ciment ?

Vers une pénurie de ciment ? 



Une cargaison importante de ciment est bloquée au large du port de Moroni. Pour cause : les importateurs rechignent à prendre la livraison craignant de faire face aux nouvelles tâches imposées par le ministère des finances, ce qui entraînerait inéluctable une hausse du prix du sac. 

À se demander si le super ministre des finances n’a autres sources pour mobiliser des financements au lieu de saigner le simple citoyen. Tout notre soutien aux commerçants qui refusent de cautionner ces agissements.

Journaliste Oubeid

