𝐔𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨̂𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐂𝐨𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬

Université des Comores : Bientôt un Master en Notariat

L’Université des Comores veut franchir un cap dans la formation juridique. Une rencontre s’est tenue mardi 9 Septembre au Rectorat avec une délégation de l’Université de La Réunion, conduite par Madame Zatara, vice-présidente chargée des relations internationales, en présence du Bureau des notaires.

L'objectif est de préparer l’ouverture d’un Master en Droit privé, spécialité Notariat. Cette délégation a spécialement travaillé pour implémenter ce nouveau cursus, destiné à combler un vide dans l’offre de formation et à accompagner le développement de la profession notariale aux Comores.

Les deux parties ont convenu de réaliser un diagnostic des Masters existants à la Faculté de Droit, de mettre en place un calendrier d’activités préparatoires et de rédiger un protocole détaillé pour encadrer la formation.

Un pas important qui devrait rapprocher encore davantage les deux universités et offrir de nouvelles perspectives aux étudiants comoriens en droit.

