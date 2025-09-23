Tsinimoichongo : un potentiel agricole oublié à réveiller. Cette période a permis à de nombreuses familles de réaliser leurs projets : certains ont pu

Tsinimoichongo : un potentiel agricole oublié à réveiller







Jusqu’aux années 1990, Tsinimoichongo figurait parmi les leaders de la production de bananes aux Comores. Je me souviens encore de cette époque où de grands camions de la FCD aujourd’hui AND venaient régulièrement s’approvisionner en bananes dans le village. Des véhicules Peugeot circulaient également, chargés de régimes sur leurs porte-bagages, destinés aux marchés de Moroni. Jusqu’aux années 1990, Tsinimoichongo figurait parmi les leaders de la production de bananes aux Comores. Je me souviens encore de cette époque où de grands camions de la FCD aujourd’hui AND venaient régulièrement s’approvisionner en bananes dans le village. Des véhicules Peugeot circulaient également, chargés de régimes sur leurs porte-bagages, destinés aux marchés de Moroni.





Cette période a permis à de nombreuses familles de réaliser leurs projets : certains ont pu éduquer leurs enfants grâce à l’agriculture, d’autres ont envoyé leurs proches en France, et plusieurs ont célébré de grands mariages. La jeunesse d’alors, forte et déterminée, n’hésitait pas à affronter les longues distances séparant le village des zones agricoles. Cette jeunesse dont nous parlons aujourd’hui, ce sont nos parents et nos grands-parents. Mais ils sont désormais affaiblis et ne se rendent plus à la forêt.





Les conséquences sont lourdes : des terres cultivables et très fertiles sont laissées à l’abandon. Les jeunes d’aujourd’hui, pour une grande partie, cherchent leur avenir dans l’administration. Ceux qui résistent dans ce noble métier d’agriculteur envisagent d’abandonner, car il n’est pas tenable de parcourir chaque jour des dizaines de kilomètres à pied pour rejoindre les champs. Leurs revenus servent uniquement à subvenir au quotidien et à payer les ordonnances, jamais à épargner, à scolariser leurs enfants ou à contribuer réellement au développement durable du village.





Il est anormal que Tsinimoichongo, qui possède l’une des plus vastes forêts du pays, soit contraint d’aller acheter bananes, taros et autres produits sur les marchés de Moroni. La réalité est que les rares producteurs préfèrent vendre à Moroni pour espérer faire face à la cherté de la vie. Pourtant, Tsinimoichongo a le potentiel de nourrir une grande partie du pays en produits locaux.





Mais cette forêt n’est pas seulement agricole : elle répond parfaitement aux critères d’un tourisme durable et économique, permettant de valoriser ses richesses naturelles tout en protégeant l’environnement. Entre agriculture, écotourisme et préservation, Tsinimoichongo possède les atouts d’un modèle de développement intégré.





Les agriculteurs de Tsinimoichongo peuvent devenir parmi les plus prospères des Comores, à condition qu’on leur en donne les moyens. Un exemple frappant : Moussa Ali Mdohoma, aidé par une cinquantaine d’amis, a réussi à transporter à pied près de cinquante sacs de bananes de 25 kg depuis la zone agricole jusqu’au village, faute de moyens de transport. Même en les vendant au prix le plus bas, soit 10 000 KMF le sac, il aurait engrangé 500 000 KMF en une seule opération.





À vous, organisations non gouvernementales qui luttent contre la faim et le chômage, au gouvernement et à tous ceux qui veulent voir Tsinimoichongo se développer, vous savez ce qu’il faut faire :





Investir dans l’agriculture locale,

Construire des routes vers les zones agricoles,

Développer un écotourisme durable,

Permettre aux producteurs de travailler dans de meilleures conditions et de préserver leur santé.

Avec de telles infrastructures et une vision intégrée, Tsinimoichongo pourra non seulement assurer son propre développement, mais aussi contribuer à nourrir et enrichir tout le pays.





Ahmed Bacar