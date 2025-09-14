Tentative de viol sur une fillette de 4 ans : un homme de 28 ans appréhendé par le GIPN

Tentative de viol sur une fillette de 4 ans : un homme de 28 ans appréhendé par le GIPN

Ce matin, aux environs de 9h, un individu âgé de 28 ans a été appréhendé alors qu’il tentait d’agresser sexuellement une fillette de 4 ans. Alerté par un citoyen vigilant, le Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN) est rapidement intervenu pour interpeller l’auteur présumé des faits.

L’individu a immédiatement été conduit au commissariat central où il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin que justice soit rendue dans la plus grande rigueur. La Police nationale félicite le citoyen qui a permis de signaler les faits et réaffirme son engagement permanent à protéger la population, en particulier les plus vulnérables.

La Police travaille pour vous. Continuons ensemble à renforcer la sécurité de tous.

Police Nationale

