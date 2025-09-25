Sécurité Nationale : le Ministre de l’Intérieur réunit les Forces de l’Ordre. Y ont pris part le commandant de la gendarmerie, TACHFINE Ahmed, le Dire

Une réunion stratégique s'est tenue ce jeudi matin au ministère de l'Intérieur, présidée par Mohamed Ahmed Assoumane, ministre de l'Intérieur. Y ont pris part le commandant de la gendarmerie, TACHFINE Ahmed, le Directeur Général de la Police nationale, Nassif Kaissane, son adjoint, ainsi que le Commandant du groupement de la gendarmerie de Ngazidja, Loukmane Azali, aux côtés d'autres responsables des services de sécurité.





Cette rencontre avait pour principal objectif la mise en œuvre de la lettre de mission confiée par le Président de la République, Son Excellence Azali Assoumani, au ministre de l’Intérieur, lui assignant la responsabilité de veiller au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du territoire national.





Au cours des échanges, les différents corps des forces de l’ordre ont réaffirmé leur détermination à intensifier la lutte contre la délinquance et toutes formes de criminalité. Le ministre de l’Intérieur a, de son côté, exprimé sa volonté d’accompagner pleinement les services concernés afin de garantir la stabilité et la protection du pays.





Les responsables présents ont souligné que la réussite de cette mission ne saurait reposer uniquement sur les forces de l’ordre. Chaque citoyen est appelé à contribuer, à son niveau, au maintien de la paix et à la préservation de la sécurité nationale, pour le bien-être et l’avenir des Comores.





