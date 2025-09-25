Sécurité Nationale : le Ministre de l’Intérieur réunit les Forces de l’Ordre

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 25 septembre 2025 2025-09-25T13:18:00+02:00 Modifier ce post

Sécurité Nationale : le Ministre de l’Intérieur réunit les Forces de l’Ordre. Y ont pris part le commandant de la gendarmerie, TACHFINE Ahmed, le Dire

DGPSN | Sécurité Nationale : le Ministre de l’Intérieur réunit les Forces de l’Ordre


Sécurité Nationale : le Ministre de l’Intérieur réunit les Forces de l’Ordre

Une réunion stratégique s’est tenue ce jeudi matin au ministère de l’Intérieur, présidée par Mohamed Ahmed Assoumane, ministre de l’Intérieur. Y ont pris part le commandant de la gendarmerie, TACHFINE Ahmed, le Directeur Général de la Police nationale, Nassif Kaissane, son adjoint, ainsi que le Commandant du groupement de la gendarmerie de Ngazidja, Loukmane Azali, aux côtés d’autres responsables des services de sécurité.

Cette rencontre avait pour principal objectif la mise en œuvre de la lettre de mission confiée par le Président de la République, Son Excellence Azali Assoumani, au ministre de l’Intérieur, lui assignant la responsabilité de veiller au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du territoire national.

Au cours des échanges, les différents corps des forces de l’ordre ont réaffirmé leur détermination à intensifier la lutte contre la délinquance et toutes formes de criminalité. Le ministre de l’Intérieur a, de son côté, exprimé sa volonté d’accompagner pleinement les services concernés afin de garantir la stabilité et la protection du pays.

Les responsables présents ont souligné que la réussite de cette mission ne saurait reposer uniquement sur les forces de l’ordre. Chaque citoyen est appelé à contribuer, à son niveau, au maintien de la paix et à la préservation de la sécurité nationale, pour le bien-être et l’avenir des Comores.

Ministère de l'intérieur

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières