Procès Titi le fourbe : Le parquet a requis un mois de prison et 1 million d’amende

Titi le Fourbe sort de prison


Le tribunal correctionnel a rendu son verdict sur siège. Le rappeur est condamné à un mois de prison avec sursis ( zifungo za pvondze) et 500 000 francs d’amende.

Il a ordonné la main levée du mandat de dépôt. Le procès qui a mobilisé de nombreux fans et des éléments de la gendarmerie aura duré deux heures. Le parquet avait requis un mois de prison avec sursis et un million de francs.

Texte : Faiza Soulé Youssouf

