Ouverture prochaine d'une usine de fabrication de boissons, d’eaux gazeuses et de bouteilles

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 septembre 2025 2025-09-03T10:57:00+02:00 Modifier ce post

Ouverture prochaine d'une usine de fabrication de boissons, d’eaux gazeuses et de bouteilles. Cette ouverture est prévue en décembre 2025 à Ndrouani e

Ouverture prochaine d'une usine de fabrication de boissons, d’eaux gazeuses et de bouteilles

D'après le conseiller spécial du président Azali Assoumani, Houmed Msaidié, une usine de fabrication de boissons, d’eaux gazeuses et de bouteilles d’Amine Kalfane, patron d’AGK, ouvrira bientôt les portes. 

Cette ouverture est prévue en décembre 2025 à Ndrouani en Grande comore avec une capacité de 8000 bouteilles à la minute.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières