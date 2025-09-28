Le ROC exige la libération immédiate des prisonniers politiques dont l’ancien raïs Sambi

Le ROC exige la libération immédiate des prisonniers politiques dont l’ancien raïs Sambi

Du 18 au 20 septembre 2025, les partis et personnalités du Rassemblement de l’Opposition Comorienne (ROC) se sont réunis à Ouani, Anjouan, pour dénoncer la dérive autoritaire du régime actuel.

Dans leur déclaration, ils pointent la confiscation du pouvoir par le colonel Azali Assoumani, la répression systématique, les arrestations arbitraires, ainsi que la corruption et le pillage des ressources nationales qui plongent le pays dans la pauvreté.

L’opposition exige :


la libération immédiate des prisonniers politiques, dont l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, la fin des poursuites arbitraires, le retour aux principes de la présidence tournante prévue par l’accord de Fomboni, et la mise en place d’une transition démocratique inclusive, sans Azali Assoumani.

Le ROC appelle enfin la communauté internationale – Nations unies, Union africaine, SADC et pays amis comme l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya et Madagascar – à soutenir la lutte du peuple comorien pour mettre fin à ce qu’il qualifie de « pouvoir dictatorial visant la monarchisation du pays ».

