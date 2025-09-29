Le patronat comorien rejette la grève annoncée par les transporteurs et commerçants

Le patronat comorien rejette la grève annoncée par les transporteurs et commerçants. Dans un communiqué, le COPAC "estime qu'aucun élément ne justifie

Le patronat comorien rejette la grève annoncée par les transporteurs et commerçants

Dans un communiqué, le COPAC "estime qu'aucun élément ne justifie ce mouvement alors que le dialogue avec les autorités n'est pas rompu".

Selon le patronat, "seul le renforcement du dialogue et de la concertation permettront de trouver des solutions durables aux difficultés économiques". Texte : CMM

