L’Ambassadeur d’Arabie saoudite a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux du peuple comorien

Présentation des lettres de créance de Son Excellence Monsieur Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Union des Comores.

Son Excellence Monsieur Mohamed Gharamah Alshamrani, nouvel Ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’Union des Comores, a présenté ce jour ses lettres de créance à Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, au Palais de Beit-Salam.

Lors des échanges, l’Ambassadeur a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux du peuple comorien.

Les discussions ont mis en évidence la solidité du partenariat entre Moroni et Riyad, fondé sur des liens historiques, religieux et stratégiques.

Son Excellence le Président AZALI a salué le rôle de la Banque islamique de développement et du Fonds saoudien dans les projets de développement aux Comores, tout en réaffirmant la volonté commune de renforcer cette coopération au service de la paix, du développement durable et de la solidarité avec les peuples du Proche-Orient. Beit-salam

