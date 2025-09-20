La jeunesse au cœur du RENOUVEAU. Le choix de Mandza Mboudé comme cadre de cette rencontre n’est pas anodin : il s’agit d’un bastion historique du REN

1. Une rencontre hautement symbolique







La rencontre de ce samedi 20 septembre 2025 entre le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, et les responsables des jeunes de Mandza Mboudé, fervents partisans du parti CRC, marque un tournant décisif dans la dynamique du RENOUVEAU. Elle illustre non seulement la volonté du gouvernement d'ouvrir un dialogue direct avec la jeunesse, mais aussi la reconnaissance du rôle central que jouent les jeunes dans la consolidation du projet présidentiel du Chef de l'État, le Président Azali Assoumani.





Le choix de Mandza Mboudé comme cadre de cette rencontre n’est pas anodin : il s’agit d’un bastion historique du RENOUVEAU, une ville dont la fidélité politique au parti présidentiel ne s’est jamais démentie. Cet ancrage local renforce la légitimité de cette initiative et lui confère une portée symbolique nationale.





2. La jeunesse au cœur du RENOUVEAU





Aujourd’hui, les statistiques sont claires : plus de 62 % des actifs de la nation sont des jeunes. Cette donnée n’est pas simplement démographique, elle est avant tout politique. Le développement, la stabilité et l’avenir des Comores dépendent de la manière dont cette jeunesse sera accompagnée, écoutée et impliquée dans la gouvernance.





En plaçant la jeunesse au centre de ses priorités, le Secrétaire général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, confirme une vision pragmatique : celle d’un RENOUVEAU inclusif, qui ne peut réussir sans l’adhésion et la participation active de cette majorité sociale. Sa démarche illustre un style politique qui privilégie le terrain, la concertation et l’anticipation des enjeux futurs.





3. Une stratégie politique clairvoyante





La CRC, en renforçant ses liens avec les jeunes leaders de Mandza Mboudé, adopte une stratégie de consolidation de sa majorité. Il ne s’agit pas seulement de mobiliser les jeunes pour les échéances électorales à venir, mais surtout de bâtir une génération d’acteurs politiques et socio-économiques capables de porter l’idéal du RENOUVEAU dans la durée.

Cette rencontre ouvre ainsi un espace de réflexion sur plusieurs perspectives :

La formation politique et citoyenne des jeunes.

Leur insertion économique et professionnelle.

Leur implication dans la gouvernance locale et nationale.

La préparation d’un leadership de relève aligné sur les valeurs et les ambitions du projet présidentiel.





4. Mandza, un fief stratégique du RENOUVEAU





En tant que natif de Mandza et président du RDDC, je tiens à rappeler que notre ville reste un pilier incontournable du RENOUVEAU. La mobilisation de ses jeunes et de ses notables a toujours constitué un atout majeur pour la CRC. Ce fief n’est pas seulement une base électorale solide ; il est aussi un laboratoire de participation citoyenne et un vivier de compétences prêtes à servir l’intérêt général.





C’est pourquoi le message délivré par Nour El Fath Azali à Mandza résonne bien au-delà des frontières de Mboudé : il traduit une stratégie de proximité politique qui consolide la légitimité du parti présidentiel et prépare les grandes batailles de demain.





5. Un agenda prospectif pour la jeunesse





Afin de transformer cette rencontre en un véritable levier de changement, plusieurs pistes concrètes doivent être explorées :





Renforcer la formation professionnelle et entrepreneuriale

Création de centres de formation adaptés aux besoins du marché.

Soutien aux initiatives de jeunes entrepreneurs par des financements, incubateurs et programmes d’accompagnement.





Développer l’emploi local et l’économie solidaire

Lancer des projets communautaires (agriculture, pêche, artisanat, numérique).

Favoriser l’accès des jeunes aux marchés publics et aux opportunités économiques.

Encourager la participation citoyenne et politique

Mettre en place des conseils locaux de jeunes.

Offrir des formations civiques et politiques pour préparer une nouvelle génération de leaders.

Valoriser la culture et l’identité comorienne

Promouvoir les initiatives culturelles et sportives.

Faire de la jeunesse un vecteur d’unité nationale et d’intégration sociale.

Intégrer la jeunesse dans la gouvernance

Nommer davantage de jeunes dans les instances décisionnelles locales et nationales.

Créer des programmes de mentorat entre responsables expérimentés et jeunes leaders.





6. Oui un temps nouveau pour la jeunesse comorienne





La rencontre du 20 septembre 2025 doit être interprétée comme une invitation faite à la jeunesse comorienne de prendre toute sa place dans l’histoire du RENOUVEAU. Elle marque le passage d’un discours à une action concrète : celle d’une gouvernance qui reconnaît la jeunesse comme la première richesse du pays.





Ainsi, je ne doute pas que Mandza Mboudé, fidèle à son histoire et à son engagement, continuera d’être à l’avant-garde de ce mouvement national. Car le RENOUVEAU n’est pas seulement une ambition présidentielle : il est une responsabilité collective. Et c’est ensemble, avec nos jeunes, que nous bâtirons l’émergence de notre nation.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris le 20 septembre 2025