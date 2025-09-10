"Je suis à la disposition du sélectionneur, prêt à servir le groupe comme toujours". Et si vous me voyez lever le bras vers le ciel, sachez qu’il y a.

Peuple Comorien,







J'ai été absent un moment...mais jamais loin de vous. Je revoyais tout : les matchs avec mes frères, les préparations, les causeries, les déplacements en car toujours avec le peuple dans mon cœur. Ces souvenirs m'ont donné la force de travailler chaque jour pour revenir et me battre encore pour notre nation.





Aujourd’hui, je reviens avec une conviction : nous sommes prêts. Nous avons l’expérience des grands rendez-vous, et de jeunes talents émergent pour écrire l’avenir. En octobre, il reste 180 minutes. Trois heures de jeu. Trois heures d’une vie. Deux finales, face à Madagascar et au Ghana. Deux matchs pour tout donner, avec vous.





Et si vous me voyez lever le bras vers le ciel, sachez qu’il y a derrière ce geste ma famille, mes frères de la sélection, mon peuple, et toutes ces années de travail dans l’ombre. Je suis à la disposition du sélectionneur, prêt à servir le groupe comme toujours. Et si notre histoire nous a appris une chose, c’est que rien n’est impossible même face aux plus grands.





El Fardou Ben Mohamed