Faliki YA Masiwa exige la libération immédiate de Titi le fourbe et lui dit toute sa solidarité. FALIKIYAMASIWA demande aux fans de l'artiste de se mo

COMMUNIQUE







C'est avec colère que nous avons appris, ce jour, l'arrestation de l'artiste Titi Lefourbe. Titi Lefourbe est, sans doute, le plus grand rappeur de notre pays. Artiste engagé, il participe depuis son retour aux Comores, à éveiller les consciences et sensibilise à l'esprit critique. C'est avec colère que nous avons appris, ce jour, l'arrestation de l'artiste Titi Lefourbe. Titi Lefourbe est, sans doute, le plus grand rappeur de notre pays. Artiste engagé, il participe depuis son retour aux Comores, à éveiller les consciences et sensibilise à l'esprit critique.





Philosophe, Titi Lefourbe est un véritable penseur et ses chansons sont une œuvre intemporelle. Son arrestation injuste est une entorse grave à la pensée, à la creation et à la production. La place des intellectuels et des savants n'est pas en prison.





Faliki YA Masiwa exige la libération immédiate de Titi Lefourbe et lui dit toute sa solidarité. FALIKIYAMASIWA demande aux fans de l'artiste de se mobiliser en masse pour mettre un terme à cette injustice. Faliki Ya Masiwa appelle l'ensemble des artistes de notre pays à faire preuve de solidarité envers le meilleur d'entre eux.





Faliki Ya Masiwa invite les partis progressistes de notre pays et les intellectuels à une réaction commune afin de contraindre ce regime dictatorial à davantage de retenue.





Le peuple ou rien !