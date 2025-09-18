Faire la manche à 7 ans : une triste réalité aux Comores !

La mendicité des enfants est un phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur ces dernières années dans la capitale des Comores. La présence de petits enfants en train de mendier à leurs risques et périls dans les les rues font mal au cœur. 

« Je ne sais pas si c’est seulement moi qui le remarque mais aux Comores, on voit aujourd’hui des enfants de 7 ans à peine faire la manche pour demander à manger. C’est triste, ça serre le cœur. Comment rester indifférent quand on croise ces petits innocents dans la rue ? On doit agir, chacun à son niveau. Ces enfants méritent un avenir, pas la faim ni la rue. »…journaliste Oubeid

