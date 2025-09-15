Doha : Le président Azali a rencontré Mahmoud Abbas. Il l’a informé des derniers développements en Palestine et des efforts palestiniens et internatio



Doha, le 15 septembre 2025, WAFA – Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a tenu ce lundi une série d'entretiens bilatéraux en marge du sommet arabe et islamique extraordinaire de Doha, convoqué pour discuter de l'attaque israélienne contre le Qatar et de la situation régionale.





Le président Abbas a rencontré le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Il l’a informé des derniers développements en Palestine et des efforts palestiniens et internationaux visant à mettre fin à l’agression israélienne en cours à Gaza, à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, à obtenir le retrait complet des forces israéliennes et à stopper les attaques des forces d’occupation et des colons en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.





Les deux dirigeants ont également évoqué le renforcement des relations fraternelles entre la Palestine et les Comores.