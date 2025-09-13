Destruction des produits stupéfiants saisis au centre douanier de Hahaya Aéroport



Le 13 septembre 2025 à 10h00, une opération marquante s'est déroulée au palais de la Justice de Moroni, organisée par les services du palais de la Justice en collaboration avec les services des Douanes, la gendarmerie et la police nationale. Sous l’autorité du procureur général de la République, 19 paquets de chiite, pesant au total 23,72 kg, ont été détruits par incinération. L'événement s’est déroulé en présence des médias locaux, illustrant la transparence des opérations judiciaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Le 13 septembre 2025 à 10h00, une opération marquante s'est déroulée au palais de la Justice de Moroni, organisée par les services du palais de la Justice en collaboration avec les services des Douanes, la gendarmerie et la police nationale. Sous l’autorité du procureur général de la République, 19 paquets de chiite, pesant au total 23,72 kg, ont été détruits par incinération. L'événement s’est déroulé en présence des médias locaux, illustrant la transparence des opérations judiciaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.





Cette destruction fait suite à une saisie effectuée le 11 septembre 2025 par la brigade touristique et de surveillance du centre douanier de Hahaya Aéroport. Suite à un contrôle des passagers et des bagages en provenance du vol Kenya Airways (vol KQ887) de Nairobi, les douaniers avaient découvert ces 19 paquets de chiite, d'une valeur estimée à 6 523 000 KMF sur le marché légal. Conformément aux articles 44, 487, 107 et 482 du code des Douanes comorien, une amende de 13 046 000 KMF a été imposée, doublant ainsi la valeur des produits saisis, en plus de la destruction des substances illicites et de l'arrestation de la personne impliquée.





Le procureur général de la République, dans le cadre de ses nouvelles directives, vise à lutter contre la délinquance juvénile, notamment celle liée à l'usage de substances prohibées. La destruction de ces produits stupéfiants, provenant de Bangkok, s'inscrit dans cette dynamique de fermeté et de responsabilité. En renforçant les contrôles aux frontières et en multipliant les interventions, le gouvernement comorien démontre son engagement à protéger la sécurité publique et la santé des citoyens.





Au cours des trois dernières années, les Douanes comoriennes ont redoublé d'efforts pour surveiller les voyageurs en provenance de divers pays, afin de contrer l'entrée de produits stupéfiants sur le territoire national. Ces actions, soutenues par une collaboration étroite entre les différentes agences de sécurité, témoignent d'une volonté collective de juguler ce fléau.





cette opération de destruction symbolise une étape importante dans la lutte contre le trafic de stupéfiants aux Comores, illustrant l'engagement des autorités à agir avec rigueur et transparence, tout en protégeant les jeunes et en préservant la sécurité du pays.





Douanes comoriennes