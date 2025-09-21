Des jeunes de Wani ont empêché Kiki et ses alliés de tenir une réunion dans un hôtel privé. Je l’ai toujours dit : les sermons de Kiki ne prennent plu

Leur message est clair : « Ils n’ont rien à faire ici. Quand ils étaient aux affaires, ils n’ont jamais mis les pieds dans notre ville. » Une réaction vive mais révélatrice d’un ras-le-bol généralisé. Ce rejet n’est pas anodin : il est populiste, cerciste et traduit aussi le désaveu d’une classe politique qui a longtemps ignoré le pays et les comoriens, pour ensuite y revenir aujourd’hui avec des leçons de morale. Leur message est clair : « Ils n’ont rien à faire ici. Quand ils étaient aux affaires, ils n’ont jamais mis les pieds dans notre ville. » Une réaction vive mais révélatrice d’un ras-le-bol généralisé. Ce rejet n’est pas anodin : il est populiste, cerciste et traduit aussi le désaveu d’une classe politique qui a longtemps ignoré le pays et les comoriens, pour ensuite y revenir aujourd’hui avec des leçons de morale.





Je l’ai toujours dit : les sermons de Kiki ne prennent plus. Il incarne le recyclage politique dans toute sa splendeur. Hier, c’est lui qui étouffait la voix de l’opposition, et aujourd’hui il vient revendiquer le droit à la parole qu’il a lui-même interdit aux autres. Quelle ironie ! Et on devrait faire semblant de ne pas voir cette incohérence ? Je rigole.





Quant à ces « jeunes » qui prétendent défendre leur village comme s’il leur appartenait exclusivement, qu’ils se détrompent : Wani n’est pas votre propriété privée. Wani est à tous les Comoriens. Vos barricades n’impressionnent personne, et vos discours régionalistes sont d’un autre âge.





Rappelons-nous : hier encore, Latuf Abdou et Ahmed Bourhane appelaient les Comoriens à soutenir la tournante à Anjouan. Et maintenant, certains osent dire que cette affaire ne regarde que les Anjouanais ? C’est ça votre cohérence ?





Le pays est malade. Très malade. Et tant que ce genre de comportement tribaliste, opportuniste et incohérent perdurera, il ne guérira pas.





Mahafidh Eddine