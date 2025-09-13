Conflit entre Kiyo et Comoni : les habitants de Kiyo cherchent une alternative

Conflit inter-villageois entre Kiyo et Comoni : les habitants de Kiyo cherchent une alternative. Tôt ce matin, les habitants de Kiyo ont entamé des tr

Conflit inter-villageois entre Kiyo et Comoni : les habitants de Kiyo cherchent une alternative







Les tensions entre les villages de Kiyo et Comoni, situés dans la commune d'Ongojou au sud de l'île d'Anjouan, ont atteint un point critique. Face aux difficultés de déplacement et aux risques d'affrontements, les habitants de Kiyo ont décidé de prendre les choses en main.





Tôt ce matin, les habitants de Kiyo ont entamé des travaux de terrassement pour la construction d'une nouvelle route. Cette initiative vise à désenclaver le village et à offrir une issue alternative en cas de conflit avec leurs voisins de Comoni. La nouvelle route se construit sur une ancienne route qui reliait jadis Mramani à Domoni en passant par les villages de Kiyo et Comoni.





Selon des témoignages locaux, les habitants de Kiyo éprouvent des difficultés à se déplacer librement en raison du manque de bus de transport. Les bus de Comoni, qui assurent normalement le transport entre les deux villages, refusent souvent de prendre des passagers de Kiyo. Cette situation aggrave les tensions entre les deux communautés et pousse les habitants de Kiyo à chercher des solutions alternatives.





Les conflits inter-villageois sont fréquents à Anjouan, notamment entre villages limitrophes, où des affrontements violents ont déjà eu lieu. Les causes de ces conflits sont souvent anodines, mais les conséquences peuvent être dévastatrices. Les autorités locales sont appelées à prendre des mesures pour prévenir ces violences et promouvoir la cohésion sociale.





Face à cette situation, les habitants de Kiyo et les observateurs locaux appellent à l'intervention des autorités pour résoudre les problèmes de transport et prévenir de nouveaux affrontements. La mise en place de dispositifs de médiation et de prévention pourrait aider à réduire les tensions et à promouvoir une coexistence pacifique et faciliter les échanges entre les deux communautés.

Nourdine Hassane